家長傳訊「準備要離開了」 花蓮勇師對談解危機

校方與警消破門後先是滅掉炭火，不料家長情緒激動試圖以刀子割腕，最後由賴彥良獨自進入屋內與家長交心，化解輕生念頭。（張祈翻攝）

專任輔導老師賴彥良(左)，接獲導師轉傳來的家長「告別簡訊」後，衝到學生家與疑似燒炭的家長懇談，成功打消家長輕生念頭。 （張祈翻攝）

(18:04更新內文)花蓮縣北昌國小導師今天中午接獲家長「告別簡訊」，驚覺事態不秒，立即通報輔導主任、專任輔導老師，報警後前往學生家中確認學生安全無虞，在時間緊迫中及家長抗拒中，由輔導老師賴彥良獨自進入屋內，對家長對談，成功打消輕生念頭，化解危機。

就讀國小二年級學生無故未到校，導師唐薇芳電話聯絡家長，家長沒接電話，反而簡訊「準備要離開了」等輕生字眼，導師驚覺事情不單純，趕緊通報校內啟動緊急措施，報警後持續撥打電話，但家長只願以簡訊回覆說，「已經在燒炭了」，眼看萬安演習即將開始，校方一群人直衝家長住戶。

警方與校方抵達後，先是看到小二學生茫然站在門外，一行人趕進衝上樓破門進入，先是撲滅炭火，但家長情緒高漲，當場改以刀子割腕，專任輔導老師賴彥良說，在無計可施的情況下，由他出面，獨自進入炭味瀰漫的屋內與家長「交心」。

轉任專任輔導老師才半年的賴彥良，過去有10年導師經歷，他說，當下心中有些猶豫，但想到這可能是唯一的機會，進去與家長對談，同理家長面對生活無奈與無力，才讓情緒激動的家長逐漸卸下心防，化解危機。

「教職十年最大震撼」。賴彥良說，要做出這麼激烈的行動，一定是覺得自己走投無路了，雖危機解除，但家長是孩子唯一的依靠，經歷這次事件，孩子的心情多少受到傷害，學校輔導團隊會持續給予輔導，陪伴孩子度過這一關，目前小孩已先交由社工暫時安置，後續將評估整體狀況再做處理。

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(中時)