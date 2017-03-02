永采烘焙坊結束營業，公告禮券換現金

永采烘焙坊貼出「3月3日到3月16日上午11點到下午4點，可以拿禮券來兌換現金」的公告。（盧金足翻攝）

永采烘焙坊被實習生及員工出面指控長期超時工作、無故被扣薪，離職還被業者求償59萬元，才經10天後，難擋輿論壓力結束營業。（盧金足攝）

因為員工出面控訴被求償59萬元，鬧得滿城風雨的永采烘焙坊，今天（2日）主動向市府法制局消保官表示，該餐廳決定結束營業，之前賣出或贈送的禮券約10萬元，持有禮券的消費者，可從明天（3日）至16日間至業者原營業現場申請。市府勞工局指出，針對永采烘焙坊多次違反勞基法開出100萬元處罰，在下周業者陳述後，即會依程序開罰。

「謝謝長期支持我們的客人，突然的歇業讓你們擔心了！有購買禮券的客人我們會誠心誠意致電通知，幫您未使用的禮券餘額，包括付費購買及公司贈送，換回您等值金錢」。永采烘焙坊業者今天向市府消保官提出「重要公告」，表示已結束營業，會誠心誠意處理後續的禮券問題。

市府主任消保官康馨壬表示，連絡永采烘焙坊業者，業者對提供禮券退費的公告，消費者得於3月3日至3月16日上午11點到下午4點，可以拿禮券來兌換現金，亦得以傳真或電子郵件方式申請，由於業者已展開結算清算作業，該禮券雖無履約保證，但因已不營業，不必再要求限期改善。

只要是消費者未使用的禮券餘額(包括消費者已付費購買及該公司贈送的)，業者均會折現退還消費者。無法在上開時間辦理退費者，也可另電洽業者退費。

永采烘焙坊業者將在3月3日到3月16日上午11點到下午4點，可以拿禮券來兌換現金，如果不方便前去，可用傳真或電子信箱，她們會另行匯款，「感謝消費者體貼與諒解」。

市府法制局長陳朝建說，永采烘焙坊因為勞資爭議案而公告停業，對於手中仍持有餐券（含儲值卡）的消費者，法制局消保官團隊的基本立場，要求業者主動公告相關退費方式以維護消費者權益；現在業者已經依法公告，增進消費者權益之保護。

陳朝建說，目前法制局消保官或消費者服務中心雖尚未接到有關的申訴案件，但如有接到申訴案，定會依法處理，如協調業者退費等，消保官團隊建議消費者，要學會檢視餐券內容

，如是否有履約保證等，以維自身權益，倘若沒有履約保證等措施，也會依法要求業者限期改善，業者若不改善，依法處理裁罰等。

(中時)