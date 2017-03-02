時尚貝兒IG新帳號開通！Emma Watson《美女與野獸》全球宣傳時尚日記

從擔任聯合國婦女署的親善大使、即將上映的電影《美女與野獸》裡傳遞的女權議題，再到川普當選後在紐約地鐵車站與粉絲玩藏書遊戲，藉此推廣黑人女性作家Maya Angelou的自傳書，艾瑪華森Emma Watson不斷用自身的影響力在改變這個世界。日前，Emma在Instagram開通新帳號，記錄自己於《美女與野獸》宣傳活動上的禮服穿搭，但背後也蘊含Emma超暖心的環保理念！

《美女與野獸》的宣傳期正如火如荼地在全球展開，這也表示我們將能看到Emma以多套優美的禮服現身。Emma日前便以100%可回收塑料材質製成的LV訂製連身裙，偕同身穿橄欖綠Salvatore Ferragamo西裝的演員Dan Stevens一同出席巴黎記者會。

而為了讓她的粉絲更加了解她的環保理念、可持續時尚〈Sustainable Fashion〉，Emma近來更開通全新的Instagram帳號，並以@the_press_tour命名，開通至今已經累積250000位粉絲。Emma不只是用照片記錄華服穿搭，她也會標註每件單品的品牌、設計師，而身上這些美麗的服飾品牌，也都以環保、可持續時尚作為品牌的設計理念。

另外，在巴黎的電影首映會上，Emma則選擇運用有機絲綢、羊毛為材質的Oscar de la Renta刺繡緊身上衣與褲裝來表達她暢導環保、愛地球的時尚理念，而腳上踩的Burberry跟鞋同樣也是以有機素材於義大利手工製成。

《VOGUE》雜誌提供。

想知道Emma將如何發揮社群的影響力來推廣可持續時尚呢？那就快來Follow她的全新帳號吧！

※來源：Instagram@the_press_tour

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