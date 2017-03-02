新竹市偏遠居民辦稅務 視訊嘛ㄟ通

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新竹市長林智堅（後排右）2日前往南寮聯里辦公室，視察稅務視訊服務使用情形。（郭芝函攝）

要辦稅務，住得遠該怎麼辦？新竹市稅務局2月起在埔頂聯里及南寮聯里辦公室，新增「稅務視訊櫃台」服務據點，讓住離稅務局較遠的市民就近洽公，節省來回至少30分鐘車程，市長林智堅2日前往視察服務情形，肯定網路系統建置，大大提升洽公便利度。

「申辦零距離，省時又便利！」稅務局長范春鑾表示，稅務局2013年在香山區公所首創「稅務視訊櫃台」服務，平均每年約受理377件，深獲民眾好評，積極規畫拓點，2月順利與南寮、埔頂聯里辦公室合作，延伸視訊服務據點，滿足市民需求。

中寮里長彭燦蓮2日也在林智堅視察下，現場申請財產清單，與稅務局人員視訊通話、確認身分後，隨即列印出申請文件，整個過程不到5分鐘，讓她直呼「這服務太讚了，一定會多多跟里民宣傳！」

范春鑾說，各區的稅務視訊櫃台提供申辦、查詢、發證等42項服務，民眾只需攜帶身分證明文件，就近至聯里辦公室，里幹事將協助市民，與稅務局服務人員視訊對話，掃描、傳輸身分證、經審核確認身分後，就會將資料傳輸至視訊櫃台列印，快速又方便。

林智堅說，稅務局透過建置視訊系統，讓住得離市中心較遠的市民可省下30至50分鐘車程，期盼里長、里幹事多加宣導，而市府將透過更多智慧系統的建置，讓市民申辦各項業務更加便捷，「透過小小的改變，為大家帶來大大的方便！」

(中時)