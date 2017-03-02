短期不會2階限水 下周水情檢討會議再評估

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隨著進入枯水期，水情面臨吃緊，經濟部長李世光今（2）日表示，今年應該不會進入第3階段限水，但是2階段限水「有可能」。水利署署長賴建信分析，短期內進入2階限水的可能性不高，至少下周絕對不可能進入2階限水。

李世光在今日擴大業務會報前接受媒體訪問時表示，政府日前就啟動跨部會協調，希望避免更進一步限水。他強調：「目前估算今年應該不會進入第3階段（限水）。不過，大家全力以赴，節約用水還是重點。」

近期北台灣用水吃緊，昨（1）日桃園、新北板新、新竹地區已先實施第1階段限水。經濟部表示，9日將由經濟部常務次長楊偉甫主持召開水情檢討會議，據了解，在此之前都不會進入2階限水。

氣象局預測，下周將有一波水氣報到，水利署部分會配合施作人工增雨。賴建信稱，去年起水利署就針對各水庫水情做嚴密監控，目前看來水庫蓄水量還在控制範圍，但各界仍應審慎面對，做好最壞打算。

賴建信補充，水利署已於上月24日成立緊急應變小組，目前應變成及已升至部會層級，短期2階限水可能性不大，但因為枯水期還很長，還不能保證未來不會進一步限水。

(工商)