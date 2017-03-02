晚上洗頭，如何避免第二天早上頭髮亂到爆炸？

《VOGUE》雜誌提供。

你是屬於晚上洗頭？還是隔天早上爬起來洗頭的人？大部分選擇早上洗頭的人，都是害怕晚上洗完頭經過一整夜睡覺狀態，起床後頭髮就是一個大爆炸，或是亂到爆，其實，有許多吹整小技巧以及調整睡姿，就可以輕鬆解決啦！

晚上把頭洗乾淨、身體洗香香睡覺，整個就是很舒爽，但是如果擔心第二天亂七八糟的頭髮不聽使喚，那就糟了。Ardor Hair salon髮型師Kai說自己也是習慣晚上洗頭，不過，他也遇到太多客人問他怎麼晚上應該怎麼吹頭髮，才可以確保隔天早上好整理的技巧。Cubex Hair Styling髮型師Nico Yeh也說：「多一點吹頭髮的小技巧，可以讓隔天頭髮更好整理，不過，頭髮很愛亂翹，有時也跟天生的髮質和髮型師剪的層次設計息息相關。」

1. 吹髮前一定要把頭髮梳順

建議要用寬尺梳把每一根頭髮梳順之後再吹，調整好髮流之後，再開始把頭髮吹乾、吹順。這個動作很重要，可以有效避免第二天頭髮過澎、過亂。

2. 頭髮可以大分區吹乾

Kai建議有瀏海的人，一定要先吹瀏海，瀏海不宜分線吹整，應該要全部往前吹，即便是長瀏海有固定分邊的人，也都要整個往前吹，把瀏海吹乾之後，再開始吹整頭的頭髮。然後，可以從後腦勺把頭髮分成左右兩邊，左邊就往左吹、右邊就往右吹。晚上吹頭髮的目的在於吹乾、不重做造型，所以利用手指代替圓梳，手指拉住頭髮稍微用點力氣拉直往下吹，吹風機跟在頭髮的後面吹，一直重複到吹乾為止。這樣吹整的方式，可以把髮流吹順頭髮吹乾。

3. 短髮或長髮的髮尾收整也很重要

為了避免第二天髮尾亂翹，髮長到肩膀的人，可以用手指從髮後往前抓一下，讓髮尾有微微往前彎；長頭髮的人，則建議在髮尾的地方也是同樣往前扭轉，做出自然的弧度，這樣第二天的髮尾也會很漂亮有型。

4. 不論怎麼吹，就是要吹到完全乾

Nico說：「吹到完完全全乾很重要，現在沒有什麼吹到七分乾或是八分乾的說法，就是吹到百分之百全乾。因為頭髮一旦還含有水分的話，就相當容易變型。」吹乾之後，也不要馬上就去睡覺，頭髮還帶有著熱氣，要再等待一下時間讓熱氣蒸發，或者就用冷風收尾塑型再去睡覺。

※來源：Dysonhair@IG,Panasonic_beauty@IG,GHD@IG,Kyo1122@IG,Ponysmakeup@IG

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