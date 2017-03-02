竹田農會「未變天」 贏者卻嘆不如預期
屏東竹田鄉農會理監事選舉結果今天出爐，張志誠陣營在影響總幹事聘任的9席理事中拿下6席，繼會員代表囊括28席後再次戰勝當權派，但他卻嘆不如預期，也不願再回應賄選說，而謝翠妃雖只拿到3席，卻直言「我們很團結」，並強調變天是遲早的。
今天下午，竹田鄉農會舉行代表大會暨理監事選舉，42席會員代表全數出席，且全場3分之1的人同意以無記名限制年紀法的投票方式選理事，地方人士私下透露，限制年紀法是1張選票可圈選4名候選人，無限制年紀法則可圈選9名，前者較有利於會員代表選舉敗北的謝翠妃陣營。
「不如預期，但可接受。」選舉結果出爐後，張志誠陣營拿下6席理事，如已穩坐總幹事一位，但他卻語重心長地說，原本計畫拿下7席，不料有2張廢票壞事，但仍堅持清者自清，並相信公正的選舉已說明一切，不需要再理會對方誣指賄選。
相較之下，先前強調賄選一事的謝翠妃雖只拿下3席，卻相當滿意結果，她說，檢調單位確實有在調查，相信3月13日的理事長選舉將見真章，而她本來就預定拿下3席，事實結果證明，對方確實有人跑票幫助她，這是團結的力量。
從未發生總幹事爭奪戰的竹田鄉農會，此次選舉令人霧裡看花，變天後又傳變天說，代理總幹事謝翠妃、及現任推廣部主任張志誠的競爭充滿火藥味，但知情人士指出，明年的5合1選擇才是重點。
(中時)
關鍵字：竹田鄉農會理監事
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