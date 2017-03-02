華夏公司引進新科技　飛機清洗能省水99％

法國航空UUDS集團主席Gilles Negre與亞洲區總經理崔力昨日專程來台與華夏公司正式簽約，華夏並將成為該集團在台銷售與服務的唯一總代理。（華航提供）

在台灣各地擔心缺水之際，華航集團負責機隊清洗任務的華夏公司即將正式引進省水99%的國際環保清洗科技，成為國內航空業的先驅。

飛機清潔工作，涉及外觀及飛航安全，然而耗水量大，洗劑會汙染環境。近年來，為了提昇服務品質，華夏已逐漸由原有的勞力密集轉型為高效益科技化；尤其去年開始引進法國UUDS航空集團的Ecoshine飛機清洗方案，用水量僅需原有的1%，而且使用可分解的（Biodegradable）新環保洗劑，可收到去靜電不沾塵效果，廣受航空業界好評。現已專責清洗華航最新A-350機隊及國內若干商務專機。

由於一年來試作良好，法國航空UUDS集團主席Gilles Negre與亞洲區總經理崔力專程來台與華夏公司正式簽約，華夏並將成為該集團在台銷售與服務的唯一總代理。

具外交官背景的華夏公司董事長趙麟表示，該公司此一措施符合政府「綠能」及「節水」的當前經濟發展重點，展望未來華夏將朝「科技化」及「國際化」的目標繼續邁進。

(中時)