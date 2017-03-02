華夏公司引進新科技 飛機清洗能省水99％
在台灣各地擔心缺水之際，華航集團負責機隊清洗任務的華夏公司即將正式引進省水99%的國際環保清洗科技，成為國內航空業的先驅。
飛機清潔工作，涉及外觀及飛航安全，然而耗水量大，洗劑會汙染環境。近年來，為了提昇服務品質，華夏已逐漸由原有的勞力密集轉型為高效益科技化；尤其去年開始引進法國UUDS航空集團的Ecoshine飛機清洗方案，用水量僅需原有的1%，而且使用可分解的（Biodegradable）新環保洗劑，可收到去靜電不沾塵效果，廣受航空業界好評。現已專責清洗華航最新A-350機隊及國內若干商務專機。
由於一年來試作良好，法國航空UUDS集團主席Gilles Negre與亞洲區總經理崔力專程來台與華夏公司正式簽約，華夏並將成為該集團在台銷售與服務的唯一總代理。
具外交官背景的華夏公司董事長趙麟表示，該公司此一措施符合政府「綠能」及「節水」的當前經濟發展重點，展望未來華夏將朝「科技化」及「國際化」的目標繼續邁進。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。