聽到「減齡」眼睛都亮了！Melody殷悅傳授如何打造春天感的「法國夢幻少女髮」
繼之前引發熱潮的「鬆鬆蓬蓬貴婦頭」，Melody殷悅在今年農曆新年過完、又在臉書PO出了全新造型，她稱之為「法國夢幻少女髮」，由她專屬髮型師Flux Collection髮廊的John為她打造。「現在藝人曝光度太高，不變一下怕大家看膩。」當跟髮型師討論時，「我只聽到了減齡、少女、夢幻、可愛這些關鍵字，立刻被打動、說好我就要剪這個。」長度到肩膀，多了瀏海，「在這邊要特別澄清，我不是空氣瀏海，空氣瀏海要到眼睛位置，看起來很浪漫，但我的長度是在眉毛上面一點點，然後有點亂亂、中間短兩邊長，這才有減齡效果。」
至於長度是一般人最尷尬的肩膀位置，「上通告，髮型師當然會幫我吹出完美的弧度，但私底下整理頭髮，我建議用手指代替梳子，因為用梳子，不管是往裡吹、讓頭型像是三角飯糰，還是往外吹、變成復古妹都很不OK。」直直撥順、撥乾，之後把髮尾稍微捲一下綁起來停留10分鐘再放開，抹點髮蠟就搞定，「當然，最後再加個墨鏡會更有”法國”風情。」另外，她在FB也自曝為了不讓瀏海塌，只要是不見人的情況下，連開車都會帶髮捲。
至於髮色，她特別講到一個新名詞「挑漂」，「想製造活潑的線條，需要建立色彩的層次」，像她的髮色是淡栗子色，當髮型師需要更淺的線條時，就一搓一搓挑著染，「這招很推薦姐派，比漂髮漂整頭來的好，不然大面積漂完、髮質整個毀了，剪再好看的型也是枉然。」
※來源：Melody時尚媽咪FACEBOOK
(雜誌精選)
關鍵字：殷悅
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