臺虎精釀又一力作 海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了
臺虎精釀帶動台北吹起一股站著喝啤酒風潮，2017年正式插旗台北西區，開設全新系列酒吧「Driftwood西門町」，海灘休閒風格為裝潢主軸，提倡輕鬆、休閒也能時尚飲酒。
Driftwood西門町顧名思義以「漂流木」為主題，室內空間約50坪，大量採用台東、台中等地漂流木裝飾，讓消費者彷彿置身海島國家度假般，店內分3大區域，碼頭區設有舒適沙發、茅草屋為立飲區及高腳椅區，提供消費者多樣化選擇，並提供30只啤酒拉霸，有臺虎自產及進口精釀啤酒、紅白酒、清酒及調酒等。
慶祝Driftwood西門町開幕，以熱帶水果為基底特製精釀啤酒，為啤酒版本的Pina Colada，帶有濃郁鳳梨及椰子風味，店內提供現做炸魚、薯條小點，是三五好友相聚談天好所在。
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(中時)
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