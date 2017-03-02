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臺虎精釀又一力作 海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了

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臺虎精釀又一力作~海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了
「Driftwood西門町」3月3日盛大開幕，店內提供精釀啤酒、紅白酒、調酒及清酒，共30款品項。（徐力剛攝）
臺虎精釀又一力作~海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了
店內以海灘酒吧為設計風格，希望讓消費者有海島國家度假放鬆感。（徐力剛攝）
臺虎精釀又一力作~海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了
「Driftwood西門町」3月3日17：00至19：00，歡慶開幕日所有啤酒免費暢飲。（徐力剛攝）
臺虎精釀又一力作~海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了
店內提供熱食炸魚薯條及單點薯條，搭配啤酒愈吃愈順嘴。（徐力剛攝）
臺虎精釀又一力作~海灘風酒吧「Driftwood西門町」來了
特製熱帶水果為基底的精釀啤酒，鳳梨及椰子風味濃厚。（徐力剛攝）

臺虎精釀帶動台北吹起一股站著喝啤酒風潮，2017年正式插旗台北西區，開設全新系列酒吧「Driftwood西門町」，海灘休閒風格為裝潢主軸，提倡輕鬆、休閒也能時尚飲酒。

Driftwood西門町顧名思義以「漂流木」為主題，室內空間約50坪，大量採用台東、台中等地漂流木裝飾，讓消費者彷彿置身海島國家度假般，店內分3大區域，碼頭區設有舒適沙發、茅草屋為立飲區及高腳椅區，提供消費者多樣化選擇，並提供30只啤酒拉霸，有臺虎自產及進口精釀啤酒、紅白酒、清酒及調酒等。

慶祝Driftwood西門町開幕，以熱帶水果為基底特製精釀啤酒，為啤酒版本的Pina Colada，帶有濃郁鳳梨及椰子風味，店內提供現做炸魚、薯條小點，是三五好友相聚談天好所在。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)

關鍵字：啤酒西門町臺虎精釀漂流木
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