菜市場檢察官 轉換跑道當律師

3月初始，原本穿黑底紫邊長袍的鄭智文將改穿黑底白邊律師袍，這名曾辦過電鍍及頂新案的檢察官將轉換跑道，改行當律師。

原本擔任檢察官的鄭智文，行事作風和一般的檢察官不同，說話直率、草根味十足，和民眾對檢察官謹慎保守的刻板印象大異其趣，而這也和鄭智文的出身背景有很大的關係。

只有高中畢業的鄭智文，小時候的生活從衣食無缺到為了貼補家計到工地當板模工賺錢，也曾在菜市場幫忙父母親殺雞賣雞，看盡人生無常，後來進入司法體系擔任書記官，發憤苦讀考上司法官，這些豐富的人生歷練，讓「檢察官」鄭智文辦起案來更為「接地氣」。

因為「接地氣」，讓鄭智文和同事在吃火鍋時，直覺店裡的食材干貝不太對勁，揪出黑心干貝；也和環保署稽查大隊成員利用月黑風高的夜晚，身穿青蛙裝和雨鞋跑到排水溝裡取樣，找出電鍍業者違法排放有毒廢水的黑心證據，彌補彰化這塊土地被重金屬污染的傷痕。

1名因大統案開始和鄭智文合作的衛生局人員透露，彰化地檢署辦了不少食安案件，以前他們只懂得相關的食品專業知識，面對黑心業者明知有問題，卻不知道要拿什麼法條當武器，但像是鄭檢或是另1名主任檢察官葉建成，都會協助提點他們，幫忙找出黑心業者的破綻。

從菜市場囝仔到板模工，從書記官到檢察官，總是擺脫傳統刻板印象的鄭智文又選擇轉換跑道，從檢察官轉任律師，「我想要多一點時間陪媽媽」，鄭智文說，母親的身體不好，天天都要洗腎，檢察官的工作繁重，父親的過世讓他驚覺該花更多的時間陪母親，因此決定轉任律師。

而鄭智文的律師事務所今天開張，許多曾和他一起辦案的基層公務員或是警察都到場，為鄭智文轉換跑道獻上祝福；曾因頂新案而和鄭智文相識的台大食品系名譽教授孫璐西致詞時說，鄭智文出身市井，深入基層，也希望他轉任律師後，也能成為律師的典範。

至於鄭智文的前同事們，除了對他轉換跑道獻上祝福外，相信做什麼像什麼的鄭智文即使轉任律師也能扮演好律師的角色，也戲稱要對鄭智文喊話，希望他有朝一日能再回到檢察官的位置上。1060302

(中央社)