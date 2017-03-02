鼓勵國人創作 島樂展現台灣音樂能量

「島‧樂」音樂會由朱宗慶打擊樂團製作，委託資深作曲家賴德和、溫隆信、許博允、潘皇龍與錢南章全新量身打造，展現國人創作能量。(台北國家兩廳院提供)

「交響樂團我認為是君主政治的象徵，指揮一人，但全部團員都要聽他的；我這次寫的《風水輪流轉》是為五位擊樂家所寫的協奏曲，五位擊樂家都會輪流上陣帶兵，這也符合我對於民主政治的期待。」國家文藝獎得主潘皇龍應國家兩廳院之邀為朱宗慶打擊樂團製作的「島‧樂」音樂會創作了新曲《風水輪流轉》，希望透過該曲顛覆一般協奏曲的概念，讓每位擊樂演奏家都可以擔任要角。

潘皇龍說，國人作曲家很少有機會可以創作，也比較沒有機會實驗，這次國家兩廳院推出全場為國人創作的音樂會，以朱宗慶打擊樂團作為演出主體，「雖然團隊說可以拿舊的作品重新整理演出，但我認為拿自己的過去作品修改，其實跟抄襲沒有兩樣。」潘皇龍在接受邀約之後，就重新寫了這首15分鐘的新作，希望能夠有更多的樂思跟大家分享。

這場「島樂」音樂會由朱宗慶打擊樂團製作，委託台灣大師級資深作曲家賴德和、溫隆信、許博允、潘皇龍與錢南章全新量身打造，並將重現已故作曲家馬水龍及李泰祥的作品。朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，「這些作曲家過去30年不斷地用作品來鼓勵我們，用作品來開發我們，這也讓打擊樂這樣一個非典型的樂種能在台灣生根，成為全世界受矚目的音樂表現之一，希望透過這樣的機會，把這些前輩作曲家都聚集在一起，再度展現他們創作的能量。」

除了潘皇龍《風水輪流轉》之外，作曲家賴德和《無岸之河，不醒之夢》以兩組18首曲子互相陪襯，「簡單來說是亂中有序、序中有亂，我希望呈現宇宙間各種事物其實用不同的角度去看，都會有它的意義。」作曲家溫隆信《石頭上去了，鳥兒去哪裡？》根據打擊樂器的特質作曲，有時充滿力度，有時則靜如處子，展現打擊樂多元的一面。

作曲家錢南章《小小協奏曲》以友人「小孩玩大琴」的畫面出發，溫馨動人；另一首《鼓》靈感源自詩人杜榮琛的詩，光是錢南章念起：「鼓是一個怕打的小孩，當你輕輕的打他，他就小聲的叫：疼！疼！疼！鼓是一個最怕打的小孩，當你重重的打他，他就高聲的喊：痛！痛！痛！」就充滿韻律感，彷彿已經聽見打擊樂的童趣。

作曲家許博允《點‧線‧面‧體 》則希望透過各自獨立的樂章展現打擊樂的古老與現代感，他以打擊樂器作「點」，弦樂器是「線」的發音，透過兩者交流自然合則為「面」，融而為「體」。 其他兩首則為馬水龍《我是…》以及李泰祥《生民》。

「島․樂」音樂會將於3月24日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)