廣州富力足球隊公布新球衣 為慈善打廣告

廣州富力足球隊的新球衣加入慈善元素。（取自新浪微博＠足球報官方微博）

大陸職業足球2017中超新賽季即將開打，廣州富力足球俱樂部進行一系列改革，除引進新球員向柏旭、李提香、張功、弋騰、姜積弘等人，整修一段時間的越秀山主場也煥然一新，更重要的是俱樂部將肩負更多社會責任，今天（2日）早上10點與廣州慈善會簽署戰略合作協議，未來以更積極的態度投入意義重大的慈善事業。

在「益起出發——廣州富力足球俱樂部與廣州市慈善會戰略合作新聞發布會」，富力俱樂部秀出第一項重要的慈善行動，在球員的新球衣臂章上，加入廣州市慈善會logo，以及救助兒童的「愛蕾行動」字樣，呼籲民眾一起為兒童盡份心力。富力此舉等於捐出市值1000萬元人民幣的廣告宣傳。據了解，「愛蕾行動」是廣州市慈善會發起的幫扶困境兒童的長期救助專案，富力除了球衣廣告外，也將號召愛心企業、愛心球迷等資源團體，透過參與慈善活動、捐贈物資等長期為愛蕾行動籌款，關注困境兒童；其次，運用富力足球學校資源，舉辦慈善足球冬令營等活動，為有足球夢想的困境兒童提供學習與發揮平台；其三，捐贈部分主場球賽門票，用於慈善義賣為愛蕾行動項目籌款，並邀請困境兒童觀看球賽，與球員近距離接觸互動。

未來，富力也將不定期率球員、球迷及愛心人士，帶著物資探訪需要幫助的兒童，也將在適當時機舉辦慈善足球賽、慈善足球嘉年華等慈善活動，邀請各界人士一起宣導關愛困境兒童。

(旺報)