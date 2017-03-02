廣州富力足球隊公布新球衣 為慈善打廣告
大陸職業足球2017中超新賽季即將開打，廣州富力足球俱樂部進行一系列改革，除引進新球員向柏旭、李提香、張功、弋騰、姜積弘等人，整修一段時間的越秀山主場也煥然一新，更重要的是俱樂部將肩負更多社會責任，今天（2日）早上10點與廣州慈善會簽署戰略合作協議，未來以更積極的態度投入意義重大的慈善事業。
在「益起出發——廣州富力足球俱樂部與廣州市慈善會戰略合作新聞發布會」，富力俱樂部秀出第一項重要的慈善行動，在球員的新球衣臂章上，加入廣州市慈善會logo，以及救助兒童的「愛蕾行動」字樣，呼籲民眾一起為兒童盡份心力。富力此舉等於捐出市值1000萬元人民幣的廣告宣傳。據了解，「愛蕾行動」是廣州市慈善會發起的幫扶困境兒童的長期救助專案，富力除了球衣廣告外，也將號召愛心企業、愛心球迷等資源團體，透過參與慈善活動、捐贈物資等長期為愛蕾行動籌款，關注困境兒童；其次，運用富力足球學校資源，舉辦慈善足球冬令營等活動，為有足球夢想的困境兒童提供學習與發揮平台；其三，捐贈部分主場球賽門票，用於慈善義賣為愛蕾行動項目籌款，並邀請困境兒童觀看球賽，與球員近距離接觸互動。
未來，富力也將不定期率球員、球迷及愛心人士，帶著物資探訪需要幫助的兒童，也將在適當時機舉辦慈善足球賽、慈善足球嘉年華等慈善活動，邀請各界人士一起宣導關愛困境兒童。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。