新竹市民打造社區故事箱 與城市緊密連結

「大同路108號舊城再生基地」日前舉行「漫步舊城‧軼事采風」活動，多位市民透過實地踏查，蒐集舊城巷弄裡的豐富故事與回憶，都發處表示，周日將蒐集這些故事，製作成「社區故事箱」，結合街區模型、標示出各店家或故事的位置，喚醒舊城的歷史記憶與生命。

市民湯小姐說，身為外科醫師的爸爸，在看完診後，總會帶著兒時的她與其他兄弟姊妹，一起走到早期的新竹夜市（現在的中央市場旁建成公園）吃鴨肉麵，這次踏查過程中，原夜市鴨肉麵店喚醒她與父親的甜蜜記憶。

市民王慧娟、尤桂遵、郭淑珠、萬小嬌等，則對位在新竹第1街巷口的「中興百貨行」印象深刻，她們表示，從「中興百貨行」第1代老闆時，她們就是忠實老主顧，這裡更是媽媽們的最愛，常會來此買些材料製作手工串珠，當成出國送禮的好物。

都市發展處長陳永源表示，5日下午2點開始，將由老師引導參與民眾，將之前踏查採集的物品與故事，擺放至鞋盒大小紙箱或木箱中，再用自己的創意巧思製作出屬於舊城的故事箱，裝置懸掛在大同 108 的入口牆上，結合街區模型，標示出各店家位置，將城市的記憶慢慢串聯起來。

「大同路108號舊城再生基地」繼去年推出第1系列「舊城有感節」的手作活動後，獲得民眾不少好評，眾引期待的第2系列「漫步舊城‧軼事采風」於2月23日起展開，歡迎市民線上報名，或是至大同路108現場報名，全程均免費。

(中時)