廣州男子吞香菇腸梗阻 5萬人幣開刀取出
廣州一名62歲男子陳伯誤吞香菇，診療費用花了近五萬元（人民幣，下同）醫生切去一段近十公分的小腸。
《廣州日報》報導，無獨有偶，中山大學附屬第一醫院胃腸外科說，佛山一名61歲的阿姨同樣為一個香菇花了近六萬元。
陳伯日前持續三天腹痛難忍，無法排便與放屁已經三天。由於疼得無法忍受，家人把他送醫救治。急診檢查判斷是小腸套疊導致腸梗阻，隨即將他轉入胃腸外科治療。CT檢查顯示，陳伯有「高位小腸不完全性腸梗阻」，必須進行手術。
醫生說，由於患者的腸管已經出現嚴重套疊，把腸子拉出來時，發現腸道裡面有一個包塊，因為按壓不動，跟腫瘤非常相似，於是切除這段長達十公分的小腸。之後在進行病理標本清洗時，發現掉出一個橫徑達5公分的完整香菇。
原來，家人煲湯時沒有將香菇切半，而老伯吃飯時又沒戴假牙，誤吞了這顆香菇，事後也沒當回事。香菇在消化道裡「旅行」，直到卡在小腸裡，並引發腸梗阻。
一聲呼籲，廣東人煲湯做菜時，有時會把整朵香菇放進去。香菇50%的成分是膳食纖維，不容易消化，因此整朵香菇有可能造成腸道梗阻。咀嚼功能不佳的老人、小孩吃香菇時，最好切成細塊。
(旺報)
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