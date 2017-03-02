「ㄚ桃」融入1999 文字線上回答問題

市府推出1999文字服務，上面融入桃園市吉祥物ㄚ桃及園哥。（甘嘉雯攝）

市府推出1999文字服務，上面融入桃園市吉祥物ㄚ桃及園哥。（甘嘉雯攝）

市府推出1999文字服務，上面融入桃園市吉祥物ㄚ桃及園哥。（甘嘉雯攝）

桃園市政府率公部門之先，3月起推出1999文字服務，民眾可透過類似Line的通訊頁面，就能直接與智能機器人互動，輕鬆解答市政上的問題，而桃園市的吉祥物ㄚ桃融入其中，「您好，我是桃園市政府的ㄚ桃，請輸入或點選您的問題，我將為您解答喔！」

市府副秘書長兼研考會代理主任委員邱俊銘表示，考量未來文字即時溝通趨勢，且為精進1999服務效能及符合聽語障民眾需求，市府特別以「ㄚ桃」形象，透過線上文字即問即答方式提供市政諮詢、線上陳情服務。民眾只要至桃園1999官網、市民卡官網或市民卡App，就可點選連結進入文字服務頁面，與「ㄚ桃」直接互動。

(中時)