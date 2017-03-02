智慧市政服務與運用 桃市成績優

2017第3屆遠見智慧城市大調查，從數位基礎建設、市民數位機會、智慧市政服務與應用、智慧產學人才培育、市民數位參與及各縣市國內外智慧城市競賽參與度與成績等6大構面及24項指標，全面評鑑全台22縣市，桃園市在「智慧市政服務與應用」面向較去年進步，獲得第3名，顯見桃園市府團隊持續積極推動開放資料與大數據的應用，提供民間參與及加值運用的機會，重視社群經營現況，提供市民多元參與市政管道。

(中時)