原住民文化園區高雄農場合作 盼創旅遊高峰
台灣原住民族文化園區去年入園人數達37萬多人次，莫拉克風災後人數最多；彰化農場所屬的高雄農場去年也有2萬多人住宿。為了吸引更多遊客，雙方簽署「旅遊合作契約書」，互享門票優惠，希望藉由合作再創旅遊高峰。
原住民族文化園區位於屏東縣瑪家鄉，面積82.65公頃，展示16個原住民族群傳統建物、文物、樂舞、生活體驗等，是國內最大的戶外博物館。彰化農場所屬的高雄農場位於屏東縣里港鄉，面積近8公頃，有住宿區、餐廳、露營區、兒童遊樂區及漆彈區等。
彰化農場場長林裕益表示，去年高雄農場吸引2萬多人住宿，不過因觀光市場競爭對手愈來愈多，因此希望藉由合作互利，吸引更多人造訪；原住民族發展中心主任曾智勇說，高雄農場位在屏東里港，兩者距離不到半小時車程，可以有更緊密的合作。
未來只要持彰化農場的消費證明至原住民族文化園區，便享有門票優惠，持原住民文化園區的票根至彰化農場也有相關優惠，另外雙方也會互為行銷，官方網站資訊也共享，讓遊客更易取得相關旅遊資訊，雙方也多了一個行銷據點。
(中時)
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