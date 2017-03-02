大陸要將超高速彈頭加裝中程飛彈 威脅極大

據稱中國大陸研製代號Wu-14的高超音速滑翔彈頭，試驗成功率高，將安裝至中程彈道飛彈，最受威脅的就是台灣與韓、日等東北亞國家。(圖/網路)

據稱中國大陸近年來對高超音速滑翔彈頭(hypersonic glide vehicle)進行過7次試驗，其中6次成功。雖然北京方面承認過這些測試，但是沒有說明應用的方向。現在一種說法認為，他們可能會將高超音速滑翔彈頭應用到中程彈道飛彈上，也就是以東亞國家為目標的幾種。

下一個大未來(Next Big Future)報導，以往的彈道飛彈，內藏的彈頭是圓錐型的，而高超音速滑翔彈頭是改良後的彈頭，獨特的外型設計使它們具有一定程度的可操縱性，使得它們的預定回落點更難被預測，進入返回階段時，受重力加速影響，可以高達10馬赫行進，因此極難被攔截。

最早研發高超音速滑翔彈頭的是美國，他們最初的研究目的，是希望能夠有一種在20分鐘內完成精確打擊的支援火力，以應用在反恐戰爭。後來俄羅斯也積極開發，中國大陸也隨之跟進。假如北京的高超音速武器發展完成，那麼現階段於東北亞的所有攔截系統恐怕都難以招架。

在東北亞，日本航空自衛隊部署了愛國者3型(PAC-3)飛彈防禦系統，以及海上自衛隊的神盾驅逐艦，上頭配有射程可達300公里的標準3型飛彈。至於中華民國台灣，有舖爪雷達()與 PAC-3飛彈與自製的天弓2型、3型。而韓國還有先進的薩德（THAAD）反飛彈系統。但是這些能否攔截行蹤飄忽的高超音速滑翔彈頭，仍是未定之數。

(中時電子報)