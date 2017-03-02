善用機捷定期票 林口台北來回70元有找
今桃園機場捷運正式通車，直到4月1日票價都打5折，4月2日起票價恢復正常，有不少從林口通勤到台北的民眾反映，台北車站到林口生活圈（A7、A8、A9）票價為80元元，實在太貴，往返一天160元吃不消。不過，事實上桃捷有推出30天7折、60天65折、90天6折的優惠定期票，亦即林口台北單趟票價降為56元、51元及48元，以一天搭乘2次計算，最便宜百元有找。
但有趣的是，由於桃捷定期票的算法是以每月只搭21天每天2次計算，所以30天、60天、90天定期票價為2352元、4368元、6048元，若相較於1個月30天全搭，並以原價計算，車資為4800元、9600元、14400元，亦即會達到49折、44.5折、42折，單趟最便宜車資來到34元，且因為定期票不限次數搭乘，搭愈多省愈多。
另外，桃捷也推出公司行號或機關、學校、社區團體通勤族，期限100天的定期票，只要購滿300張以上，就可享每張票價5折優惠。
機捷票價30元到160元，首個月票價5折，以各站往返A1台北車站為例，到桃園機場是160元，到新莊生活圈（A3、A4、A5）為35元，林口生活圈（A7、A8、A9）票價為80元，南崁生活圈（A10、A11站）分別為120、130元。桃捷也即將在3月下旬，推出30天、60天及90天記名定期票，分別優惠7折、65折及6折。進出站適用悠遊卡、一卡通及HappyCash 有錢卡等合作廠商也各有優惠。
(中時)
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