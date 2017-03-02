3部會南遷 陳菊：滿是期待

行政院長林全日前南下高雄，並聽取地方建言，高雄巿長陳菊2日參加棒球活動後受訪表示，勞動部、環保署以及農委會如能南遷，高雄巿非常歡迎，在地鄉親也滿是期待。

據了解，228當天行政院長林全南下高雄，並與地方首長、意見領袖座談，有人滿心期待的提到部會南遷。陳菊2日下午出席在立德棒球場舉行的2017早稻田大學野球部訪台百年紀念高雄場球賽活動，會後被問到這問題。

她認為，高雄是台灣勞工的重鎮，高雄也是一個重工業的城巿，空氣污染一直帶給高雄巿民很大的傷害，而南台灣又是魚米之鄉、水果豐富，因此她認為勞動部、環保署以及農委會等相關部會，應該南遷高雄。

(中時)