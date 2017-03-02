台日博物館合作 航海實驗台灣沖繩海路

日本考古界發現，沖繩的舊石器時代古人類，極可能來自台灣，為驗證這項推論，日本國立科學博物館與國立台灣史前文化博物館合作航海實驗，預計2019年完成跨海航行行動。

日本考古界近來興起一股「台灣沖繩海路」研究熱潮，為證明3萬年前史前人類確實跨越黑潮，自台灣跨海遷徙到沖繩，日本國立科學博物館與國立台灣史前文化博物館（簡稱「史前館」）一起合作，推動「日本人是何處來？徹底再現3萬年前的實驗航海計畫」。

近年來沖繩列島陸續出土頗多2萬多年前人類骨骸和器物，日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介，根據動物分佈、海流、以及舊石器時代人類遺跡、人骨的DNA及人類社會行為，推測3萬年前即存在於沖繩列島上的舊石器時代人類和文化與台灣台東縣八仙洞出土之舊石器時代「長濱文化」存有密切的關係，且有極大的可能性是經航海由台灣遷徙過去。

為證明「台灣沖繩路線」為合理遷徒路徑，海部陽介領導的日本科學博物館團隊，估計過去人類海上遷徙可能是用木頭、竹子或草製船，2016年7月先使用草船測試，但不算成功。

今年則找上史前館合作，決定參考傳統阿美族傳統竹筏，製造可能航行於大海上的海上交通工具，這段航行路程距離長達220公里，還要經過全世界最快的海流，難度很高，初步估計需要在海上航行三天三夜，且船上人員也必須男性女性都有，才符合移居發展。

海部陽介表示，遷徙不可能只是單一種方式或方向，但如果實驗航行成功，至少證明從三萬年前的史前人類，自遙遠地方航行到沖繩是可能做得到。

史前館館長張善楠也認為，這項計畫可再次確立台灣在大東亞人類遷徙上的關鍵地位。

這項計畫以舊石器時代工藝水準，參考傳統阿美族竹筏，製造可能航行大海的海上交通工具，預計2019年正式實驗啟航。1060302

(中央社)