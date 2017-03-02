台灣蘭展爭奇館 帝雉主景亮相

2017台灣國際蘭展即將登場，主辦單位今天率先公開爭奇館的「台灣帝雉．悠遊台蘭」主景，以近萬朵萬代蘭拼畫出的帝雉會定時移動，與過去的靜態展相比，有不同的情境。

蘭展承辦單位成大研究發展基金會指出，2017台灣國際蘭展將於3日開幕、4日開園，今年規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館。其中，爭奇館運用府城古城牆元素，將帶領遊客穿越時光，欣賞八大景。

成大研究發展基金會指出，爭奇館主景「台灣帝雉．悠遊台蘭」高達6公尺，帝雉擁有深紫、靛藍、白等多種顏色的美麗花羽，是特地從泰國空運近萬朵萬代蘭來台組合。這隻雄偉的帝雉會定時走動，與母雉互動，結合燈光設計、音樂播放，營造森林中蟲鳴鳥叫及流水的山林美景。

成大研究發展基金會表示，這是台灣國際蘭展首度有動態的展出，未來將與相關產業做更密切的結合，讓蘭展動態展出持續「進化」，提供遊客更豐富的視覺饗宴。

成大研究發展基金會指出，這次蘭展不僅主場景更壯觀、運用更多蘭花，空氣中更彌漫著蘭花的幽香，而創新導入的虛擬實境(VR)技術，透過沉浸式互動投影等手法，打破時間與空間的限制，把視覺、聽覺與觸覺結合，創造獨一無二的觀賞經驗。1060302

(中央社)