世新簽一中承諾 陸委會：最高罰50萬

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針對世新大學與大陸學術機構簽署「一中」承諾書，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，教育部正在釐清案情，若確定違法，依法最高可處新台幣50萬元罰鍰。

邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會中，回答媒體記者相關提問作上述表示。

媒體報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出研修承諾書，邀請11名陸生今年2至6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。

兩岸人民關係條例第33條之3規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。

邱垂正表示，本案正由主管機關教育部調查中。若確定違法，教育部可依兩岸人民關係條例90條之2，對校方處以新台幣1萬元以上、50萬以下罰鍰，並得要求校方限期改正。陸委會也會尊重教育部對此案的事實釐清及後續法律適用審認結果。

他並呼籲校方，如果有處理失當之處，應盡速對外說明並改正。

邱垂正說，學術自由、講學自由是國家發展與創新的基石，受憲法明文規範，不得加以侵犯、限縮。政府歡迎陸生來台的政策立場不變，更積極鼓勵兩岸學校間透過學術交流，為兩岸和平發展與增進兩岸人民了解奠下基礎。

邱垂正並呼籲中國大陸，勿以政治因素干擾兩岸正常學術交流；各界也不要因少數偏差個案，否定雙方多年學術合作交流對兩岸互動整體貢獻。1060302

(中央社)