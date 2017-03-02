永采將結束營業 未用完禮券依面額退費

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議而宣布停業，台中市法制局主任消保官康馨壬今天說，業者已告知將結束營業，目前仍流通在外的約10萬元禮券，消費者可申請退費。

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議案而公告停業，對於手中仍持有餐券（含儲值卡）的消費者，康馨壬上午曾呼籲業者應該主動公告相關退費方式以維護消費者的權益，下午法制局即接獲業者的退費公告。

康馨壬指出，她已與業者聯繫，業者明確告知，公司將結束營業，不會再復業，但因勞資爭議案仍在處理中，將等勞資爭議案處理完成後，才能進行清算及結算等結束營業的程序。

根據永采公告指出，有購買禮券的客人會誠心的致電通知，幫消費者未使用的禮券餘額（包括付費購買及公司贈送）換回等值金錢。康馨壬說，業者估計目前仍未使用完的禮券數額約10萬元，消費者都可向業者如數申請退費。

至於退費受理方式，業者在公告上表示，於3日到16日的上午11時到下午4時之間都可以拿禮券（正本）來店兌換現金。如果不方便前來可用傳真或是電子信箱告知他們再另行匯款。1060302

(中央社)