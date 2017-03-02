桃園產官學界 推市港合一

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桃園數十位產官學界人士，共同發起成立的「市港合一協會」今天向社會局遞件，協會發起人藍照慶表示，將藉由多邊合作，推動未來在城市與空港發展。

「市港合一協會」經過民進黨籍立委鄭寶清、陳賴素美、鄭運鵬等及無黨籍立委趙正宇與桃園市數十位地方民代、學者專家籌組後，今天向社會局遞件申請成立。

藍照慶表示，「市港合一協會」以推動市港合一為宗旨的民間團體，正式申請後將陸續在高雄、台中、新北、基隆等具港都規模的城市舉辦圓桌會議，希望藉由桃園的經驗，推動「市港合一」的共識。

「市港合一協會」並在多位民進黨籍議員陪同出席下遞件，同時高舉大型公文信封的看板，表達對推動市港合一的高度認同。1060302

(中央社)