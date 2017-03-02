補提監委 總統：修憲主張立場沒改變

總統蔡英文今天說，或許有人質疑，補提名監委是否違背民進黨長期主張修憲？但是，「我要再一次強調，我們的主張和立場並沒有改變」。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人。

總統府今天下午由第一局局長吳美紅送交總統咨文至立法院秘書處，為總統補提名第五屆監察委員，咨請立法院行使同意權。

蔡總統今天下午接見監委被提名人時，她感謝大家接受她的提名，承擔監察委員這項憲政上重要的責任。

蔡總統表示，這次是依照憲法補提名11位委員，外面或許會有人質疑，「我們這次的提名是否違背民進黨長期主張修憲？」但是，「我要再一次強調，我們的主張和立場並沒有改變」。

她說，決定補提名監委的時候，有兩個重要的考慮因素。第一，監察院負有彈劾、糾舉及糾正的職權和功能，也必須接受人民的陳情，伸張正義。因此在修憲未完成之前，這些角色依然必須由稱職的人去扮演，而且滿足監察院所需要的專業需求。

其次，蔡總統說，2016年大選後，國內也產生新民意。所以29位監察委員的組成也應該要反映出新的民意，讓監察院有更多的代表性。

至於在提名人選的部分，蔡總統說，必須回應社會「監委要能強化人權保障」、「監委應該要有足夠的歷練和專業」的這兩個期待。

蔡總統說，很多位被提名人長期在各人權領域，包括弱勢、性別、勞工、人權、司改、原民、環保、公衛等，扮演很重要角色。未來擔任監察委員之後，也更可以積極發揮監督政府的功能，逐步建立國家尊重人權的文化。

她說，大家在各自專業領域中，都是佼佼者；絕大多數都具備行政、司法或民意機關的豐富歷練。她相信，正是因為大家熟悉政府的運作，未來才能夠對於監督的對象，提出具體而務實的興革意見。

另外，蔡總統提到，這次補提名人選中，有好幾位「重量級」的人物，曾經擔任過政務官和立法委員。因為她認為，能夠具備這些重要的歷練，再來擔任監察委員，更能夠發揮監督政府、保障人權的功能。

她說，儘管有少數人提出「養老院」的說法，但她相信這種說法是沒有辦法說服社會，「各位的專業、過去豐富的歷練、和未來的努力，將會是最好的證明」。1060302

(中央社)