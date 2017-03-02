抵制樂天？陸商務部：歡迎韓企但須合規
南韓樂天集團和南韓國防部就終端高空防衛系統換地達成協議，引來中國大陸網民強烈抗議。對此，中國大陸商務部表示，歡迎南韓企業到大陸投資，但必須依法合規。
終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，激起大陸民眾民族主義。大陸網民連續多日癱瘓樂天中國官網，並持續在網路上痛罵樂天。位於大陸的樂天瑪特近來陸續傳出遭抵制。
對於大陸民眾的抵制行為，中國大陸商務部新聞發言人孫繼文今天在例行發布會上表示，美韓推進在南韓佈署薩德系統，嚴重損害中國的戰略安全利益，也損害中韓合作的民意基礎。
根據央視新聞報導，孫繼文在記者會上重申，中國大陸理解有關方面維護自身安全的合理關切，但一國安全不應建立在損害別國安全的基礎上。中方堅決反對在南韓部署薩德系統，強烈敦促有關方面停止相關部署進程，不要在錯誤的道路上越走越遠。
不過，他也強調，中國大陸政府重視對南韓經貿合作，歡迎包括南韓企業在內的外國企業到大陸投資興業，始終依法保護外國企業在中國大陸的合法利益，但前提是有關企業在中國大陸的經營必須依法合規。1060302
(中央社)
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