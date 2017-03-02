高雄交通事故 8成肇因不守規則

高雄市交通局統計，105年高雄市交通違規結案件數137萬件，以「違規停車」最多，交通事故的發生逾8成因為不遵守交通規則導致。

交通局指出，去年A1（24小時死亡）交通事故164人，較104年175人減少11人，降幅達6.3%；105年受傷人數7萬1479人，與104年7萬3493人比較減少2014人，降幅2.74%；顯見105年交通事故與104年相比較，在A1、A2（造成人員受傷或超過24小時死亡的事故）都有下降。。

交通局統計，去年車輛或駕照登記在高雄市的車主或駕駛人，被高雄市或外縣市舉發機關所開立的交通違規案件，結案件數約為137萬餘件，前5大的交通違規行為，分別是「違規停車」、「一般道路超速60公里以內」、「闖紅燈或紅燈右轉」、「未繳高速公路通行費」、「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」。

外界質疑高雄市的交通違規罰鍰收入與其他直轄市相比，是否編列的比較多？交通局說，106年各直轄市的交通違規罰鍰編列，新北市22億8000元、台北市17億5000萬元、桃園市11億4000萬元，台中市15億8000萬元、高雄市15億元等，於6都中高雄市並非編列罰鍰收入預算最高者。1060302

(中央社)