兒童每日看電視超過2小時 肥胖風險加倍
小孩普遍喜歡「看電視」，根據研究發現，觀看電視時間愈長，孩童肥胖風險愈高。每天若看電視超過2小時，比觀看低於60分鐘者，肥胖風險加倍。
台灣公共衛生雜誌第36卷第一期刊載「台灣學齡前兒童電視觀賞時間的相關因素及其對肥胖之影響：一項橫斷性研究」，研究在2015到2016年，以系統隨機抽樣方式，對全台灣共54家幼兒園的2至6歲學齡前兒童進行問卷調查。
台北醫學大學醫學系助理教授廖建彰受訪時表示，研究結果發現，在3492名學齡前兒童中，肥胖盛行率為12.6%，每日電視觀賞時間平均為1.5小時。
廖建彰說，相較於電視觀賞時間小於60分鐘的學齡前兒童，電視觀賞時間超過2小時的學齡前兒童肥胖勝算比為1.90，肥胖風險增加近2倍，且每增加30分鐘的電視觀賞時間，學齡前兒童肥胖的風險也增加1成。
研究結論表示，台灣2到6歲學齡前兒童的電視觀賞時間與肥胖有關。
廖建彰分析，小孩看電視愈久愈容易胖，可能跟孩子觀看電視時，不只是看電視，也會一邊吃零食；看電視時間多，戶外活動就少，活動量也會變少；且如果看電視時間太長，也會壓縮到睡眠時間，睡眠不足會影響生長激素分泌，也會增加肥胖問題。
根據美國小兒科醫學會建議，孩童每日觀看電視時間不要超過2小時。廖建彰表示，研究顯示，兒童每日觀看電視時間為1.5小時，但有1/3的孩子看電視時間超過2小時，他們的肥胖風險會增加。
廖建彰表示，應重視兒童肥胖問題，如果小時候就胖，長大後罹患代謝症候群的風險比一般人高10倍。建議晚上9時以後就不要讓孩子看電視，避免影響睡眠、內分泌。
他也說，衡量小孩有沒有肥胖，可以用身體質量指數（BMI），但跟成人的標準不同，要跟同齡、同性別、同身高的孩子比較，如果在前5%以內，就是有肥胖問題，可以去小兒科就診諮詢。1060302
(中央社)
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