遊樂園推專屬女性與北北基民眾優惠

二二八連假北部天氣濕冷，不少人選擇南下出遊「奔向陽光」，六福村主題遊樂園延長連假優惠，即日起至3月底止推出女性與設籍北北基民眾的專屬優惠，盼提升業績。

業者表示，不論是日本的女兒節，祝福女兒能夠健康成長，亦或是聯合國所制定的婦女節，都在3月份，因此將其訂為專屬於女性的「Lady’s Month」優惠，即日起至3月31日止可享不限年齡「女性周末假日半價」。

此外，業者也推出專屬大台北地區遊客的專屬優惠，即日起至3月31日凡設籍台北市、新北市、基隆市的民眾，出示本人有照身分證件即享3月份不限次數暢遊的「大台北居民月票瘋優惠價」。

業者也說，二二八連假時推出的出示集滿指定4大吉祥物圖片的優惠活動，已將活動期限延長至3月4、5日，民眾不妨把握優惠機會入園遊玩，詳細優惠內容可上六福村官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

業者提醒，民眾可透過智慧型手機下載遊樂設施快速通關APP「Lineup」，即可預約設施遊玩時間、快速通關免排隊，還可不定時收到園方所推出的餐飲及商品優惠。1060302

(中央社)