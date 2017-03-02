薩德風暴樂天遭陸抵制 三星現代恐遭殃

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南韓展開部署薩德系統計畫，韓中關係緊張，南韓媒體報導，供地給南韓軍方的樂天集團，在中國大陸業務嚴重受阻，甚至可能將抵制範圍擴大到三星與現代等南韓大財團。

樂天集團日前與南韓軍方簽署有關終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署用地的易地協議後，樂天在中國大陸業務馬上受到衝擊，不僅遭大陸網民罵翻，連樂天中國官網也受到駭客攻擊停擺。

南韓「聯合新聞通訊社」今天來自北京的報導指出，中國官方媒體還營造將抵制範圍擴大到樂天以外的三星、現代等南韓大企業氛圍。

南韓業界消息人士今天透露，中國山東省青島檢驗檢疫局日前表示，從南韓進口的樂天糖果違規使用添加劑，因此銷毀了相關產品，外界認為，大陸此舉是衝著樂天供地給南韓軍方部署薩德系統。

此外，中國電商平台「京東商城」關閉了樂天瑪特館，雖然京東商城方面解釋，這是因為電腦網路有誤所引起，但輿論普遍認為，這情況是出現在樂天集團2月27日召開理事會決定為「薩德」部署供地之後，難脫中國藉此報復南韓之嫌。

中國對南韓部署薩德系統的報復措施，還包括中國外交智庫察哈爾學會上月28日訪韓前，突然取消在樂天酒店的預約。網易雲音樂的韓國排行榜在樂天宣佈為薩德入韓供地後突然消失，美英日排行榜依然存在，只有南韓的排行榜被刪除。

中國串流影音網站騰訊、愛奇藝、PPTV也停止更新韓國最新節目，顯示中國大陸反制「薩德」的力度日益增強。1060302

(中央社)