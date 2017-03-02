搭捷運月享5%回饋 這家信用卡限期優惠
搭捷運想省錢嗎？土銀表示，即日起自6月底止，持土銀JCB一卡通聯名晶緻卡搭乘北捷、高捷及機場捷運，可享每月累計搭乘金額5%回饋，回饋金額無上限。
土地銀行表示，為慶祝桃園機場捷運通車，即日起至6月底止，消費者持土地銀行JCB一卡通聯名晶緻卡搭乘台北捷運、高雄捷運及桃園機場捷運，可享每月累計搭乘金額5%回饋，回饋金額無上限。
土銀指出，土銀JCB一卡通聯名晶緻卡，結合JCB國際組織資源，提供多項專屬禮遇，包含機場接送、五星饗宴、網購平台購物優惠活動、JCB機場貴賓室使用等服務，以及「iPASS一卡通」，可提供交通搭乘及小額消費便利功能，無論高捷、台鐵、客運等大眾運輸，都可以使用iPASS輕鬆搭車。
同時，四大超商每次購物嗶iPASS一卡通，免去掏錢找零錢的麻煩，省事省時，且可享受一卡通不斷推出的消費優惠。
土銀進一步表示，消費者於3月底前申辦土銀JCB一卡通聯名晶緻卡，並於核卡後至次月底前，一般消費累積達新台幣2000元以上，即可獲贈新戶首刷滿額禮200元刷卡金。1060302
(中央社)
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