Costco中壢店加油站2日正式營業 每公升便宜3元

美式賣場Costco中壢店附設加油站2日正式營業，每公升比中油牌價便宜3元。(賴佑維攝)

美式賣場Costco中壢店附設加油站2日正式營業，雖每公升中油牌價便宜3元，但未見擠爆人潮。民眾說，因為購物順便加油很省錢，但只提供會員，且須使用和賣場合作的聯名信用卡才能使用。桃園市經濟發展局長朱松偉表示，賣場加油站投資計畫帶來週邊生活機能的提升，及消費者更便利的購物環境。且有助國內物流及量販業的升級發展，對此表達歡迎與肯定。

(中時)