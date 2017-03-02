傳義大利核廢倒台海 原能會排除可能性
日前傳出義大利20萬桶核廢料傾倒台灣海域的訊息，原能會今日指出，已陸續取得目前開放申請下載的解密文件共59份，目前初步排除放射性核廢料傾倒於台灣海域的可能性。
根據相關情資指出，義商柯梅利歐成立的ODM公司可能知道北韓將透過當年台電北韓案獲利2億2700萬美金，經由與北韓的友好關係，說服北韓政府以支付2億2700萬美金作為酬勞，請ODM公司協助處理20萬桶核廢料。
不過，當年台電北韓案最終並未執行，義國軍情局上述推測後來是沒有的，因此原能會排除20萬桶放射性核廢料傾倒於台灣海域的可能。
不過，原能會也指出，報告中有1名汙點證人透露有3艘船曾沉沒於地中海，其中2艘後來被證實是於他國被解體，另1艘於台灣蘇澳外海沉沒，但是船上是否有核能廢棄物，目前無法掌握，已請環保署及交通部協助查證該船沉沒相關記錄，以便後續研判。
(中時)
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