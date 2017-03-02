高雄仁武重劃治水工程完工 營造水岸綠地

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高雄市第84期市地重劃工程及北屋排水整治工程2日舉行竣工典禮。(高巿府水利局提供)

高市府地政局與水利局主辦「高雄市第84期市地重劃工程及北屋排水整治工程」，2日下午由高雄市長陳菊主持竣工典禮。

高雄市第84期重劃區位於仁武區八德西路旁，區內北屋排水整治工程及重劃工程於3年前陸續啟動開發作業，陳菊在典禮致詞時提到，重劃區的開發，可促進土地合理使用，提供舒適活動空間及型塑優質河畔環境。

配合經濟部水利署「流域綜合治理計畫」5200萬元補助所進行北屋排水用地拓寬及護岸整治，大幅提高了地方防洪標準，啟用後將可有效改善仁武地區土地閒置及歷年水患問題，提供當地民眾一個安全舒適環境。

(中時)