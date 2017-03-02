關心水情 鄭文燦視察中庄調整池、頂山腳加壓站工程

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中庄調整池位於桃園市大溪區武嶺橋下游，可望今年汛期派上用場。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦2日接連視察中庄調整池及自來水公司頂山腳加壓站工程，鄭文燦表示，這2項工程對於穩定供水有相當大的幫助，將來市府也會協助中庄調整池綠美化、提升單車步道等，讓其成為觀光休憩新亮點。

水利署北區水資源局表示，中庄調整池在大溪武嶺橋下游，乃利用大漢溪廢棄河道開挖，有效蓄水量達492萬噸。北水局補充颱風期間，石門水庫執行水力排砂作業時，下游濁度會飆高，造成鳶山堰無法取水。中庄調整池就可提供備援，可提供大湳、板新淨水場6.2天供水量。目前施工進度約92％，預計4月就能完成主體，今年汛期就能上場備援。

自來水公司北區工程處則說，為了穩定桃園地區供水，因此推出大漢溪水源南調桃園供水計畫，主體工程將在3月完工，6月則可啟用。將抽取水量較穩定的新店溪水源，透過板新水場藉由加壓站送至大湳水場。將可從目前提供11萬噸提升至51萬噸。

(中時)