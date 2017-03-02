川普新坐駕耗費5.6億 炸彈、生化攻擊拿它沒轍

總統專用飛機「空軍一號」及座車「野獸」。(圖/美聯社)

隨著美國總統川普(Donald Trump)的上任，幾乎所有總統會使用到的設備也跟著改朝換代，而最新出爐的設備是總統的座車，目前已經在測試階段，完成後就準備載著川普上路了。最新的總統車隊一樣由通用汽車所製造，而最重要的防禦裝備也沒馬虎，不儘可以防彈，堅固的車體不僅防彈，還可以防禦炸彈及生化攻擊，讓美國總統可以安全在路上跑行程，而最新的總統座車單輛價值約新台幣4550萬元，整個車隊共有12輛車，總價值超過新台幣5.6億元。

美國總統的座車因為是由通用汽車旗下的豪華汽車品牌凱迪拉克車型為基礎，因此稱為凱迪拉克一號（Cadillac One）、豪華轎車一號（Limo One）或者因為它龐大堅固的體型直接被稱為「野獸」(The Beast)。

而車上的防禦系統非常全面，車體是由所組成多種堅固的材質組合而成，包括鐵、鋁等，而且足足有5英寸(約12.7公分)厚。而四個輪胎皆是克維拉(Kevlar)材質組成，有防爆的功能，裡面的鋼圈也很堅固，在爆胎的情況下仍可以安全行駛，以利於總統脫逃出危急的場面。底盤也由鋼筋所組成，以防路邊炸彈。油箱則也由防彈材質所組成，裡面還有特殊的泡沫來避免車體在翻覆時爆炸。

歐巴馬時期的總統座車。(圖/美聯社)

至於車門有8英寸(約20.3公分)厚，重量和波音757噴射機的門一樣，而且可以完全使車內空氣與車外隔絕，在搭配車上配有的獨立供氧系統，可以防止生化攻擊。車窗則是由5層玻璃所組成，而且只有位於車子右後方，也就是總統川普的位置可以控制開啟車窗。後車廂內則配有消防系統以及催淚瓦斯。

車子的內裝也是經過精心設計，車上配有與總統血型相符的血袋，以防總統需要緊急輸血。座車右後方的總統座位底下也含有通訊設備，可以讓總統馬上連絡副總統及五角大廈。駕駛則也是也經過特殊訓練的特勤局特工，能夠做出高難度的J型迴轉(J-Turn)，以利總統逃離危急的情況。車隊中也有專人會攜帶可以讓總統發動核武的公事包俗稱「足球」(Football)，使總統隨時可以做出軍事攻擊。

前總統歐巴馬和前副總統拜登在總統座車中。(圖/THE WHITE HOUSE)

這樣耗資上億的車隊可以說是世界上最安全的車隊之一，然而過去還是發生幾了幾次車輛故障的窘境。2013年時，歐巴馬總統(Barack Obama)在以色列出訪時，座車被加錯了油，讓特勤局只好趕緊找其他車輛來代替。他們沒想到儘管已經做好了萬全的準備，帶了備用的汽車引擎及零件，但最後總統坐駕仍被這麼低級的人為錯誤給弄壞了。另一次則是2011年在愛爾蘭的美國大使館前撞上了減速裝置而卡住。

(中時電子報)