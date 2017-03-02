大園女警任職不到2個月 細心逮獲酒駕騎贓車

大園警分局大園派出所女警徐潔如原就讀中原大學法律研究所，並曾在桃園地方法院訴訟輔導科及桃園市政府消費者服務中心擔任志工，決定投身警界，為人民服務。(賴佑維攝)

桃園市大園警分局大園派出所女警徐潔如任警職不到2個月，執勤時卻相當細心，日前還因眼尖查獲酒駕男子騎乘贓車，讓同事們對她讚譽有加。徐潔如則謙虛的說，只是做好警察工作而已。

徐潔如說，之前就讀中原大學法律研究所。因曾在桃園地方法院訴訟輔導科及桃園市政府消費者服務中心擔任志工，發現社會上有許多需要幫助的人，再加上她從小就覺得警察是正義的化身，決定投身警界。

(中時)