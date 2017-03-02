大園女警任職不到2個月 細心逮獲酒駕騎贓車
桃園市大園警分局大園派出所女警徐潔如任警職不到2個月，執勤時卻相當細心，日前還因眼尖查獲酒駕男子騎乘贓車，讓同事們對她讚譽有加。徐潔如則謙虛的說，只是做好警察工作而已。
徐潔如說，之前就讀中原大學法律研究所。因曾在桃園地方法院訴訟輔導科及桃園市政府消費者服務中心擔任志工，發現社會上有許多需要幫助的人，再加上她從小就覺得警察是正義的化身，決定投身警界。
(中時)
關鍵字：大園
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。