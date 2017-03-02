更上層樓？ 港特首梁振英獲補選政協委員
隨著大陸兩會即將召開，來自各地的政協與人大代表多已聚集於北京，放棄連任的現任香港特首梁振英，獲大陸全國政協常委會會議以258票通過，補選為政協委員。此次的補選被外界視為大陸對梁政績的肯定，更傳出將有機會出任副主席職位。與他同時補上政協委員，還包含將卸任的商務部長高虎城和發改委主任徐紹史。
據大陸網易新聞報導，現任香港行政長官梁振英，於前天獲大陸全國政協補選為政協委員，將以雙重身份參與即將召開的大陸全國兩會，以香港特首身份列席全國人大會議、並以政協委員身份出席全國政協會議。已宣布放棄連任的梁振英，近日來不斷傳出他將出任全國政協副主席的訊息，對於外界的質疑，港府不願就補選或副主席多做說明，但梁並非首位同時具有雙重身份的特首，2005年首任特首董建華就曾被補選為政協委員，並於全國政協閉幕當天，宣布辭去特首、接任副主席的訊息。
對於梁振英可能「更上層樓」，大陸全國政協常委陳永棋表示，「這反映了中央對香港的重視，表揚梁振英在處理佔中方面做了「很高成績」，並妥善處理港獨勢力，同時顯示中央對一國兩制的堅持決心。」但當被問及進一步的任命議題時，陳永棋僅以「尚未收到相關文件」回應，並沒有正面證實這項傳聞。
(中時電子報)
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