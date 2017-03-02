廣州活禽市場重新開張 商家樂觀看待

廣州歷經禽流感，停止了近兩周的活禽、光禽（指利用自身養殖的活禽宰殺、褪毛後未經分割）交易。恢復交易後，民眾對家禽的購買欲下降，開市首日（3月1日），交易量未見起色，養雞人樂觀看待。

《廣州日報》2日報導，東川新街市一雞肉攤老闆說，當天重新開市生意好很多，前幾天就開始準備了。對於休市的13天，生意肯定會有些影響，既然政府要求休市，就要遵守，就當放假。

84歲余奶奶一開市就買了半隻雞，她說，之前沒有雞，就不吃了，吃點其他肉代替。市民王女士則表示，她的家人一周要吃兩、三次雞肉，超市買的口感又不太好，這次休市半個月，家人都忍耐了許久，因此，一開市就來選購。

(旺報)