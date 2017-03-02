長榮桂冠日本美食節 炙燒壽司彈牙美味

我要評比

基隆長榮桂冠酒店今天起推出日本美食節，其中日式炙燒壽司吧，以各式海鮮捏製小巧握壽司，再用高壓火槍炙燒魚片，燒融的魚油更是入口即化，挑動民眾味蕾。

主廚特調的照燒醬、胡麻醬等拿手醬汁烹煮出精緻、新鮮的當季海鮮料理，將當季食材襯托得更加可口，還有現煮拉麵及現切排餐，至於備受好評的現煮鮮魚湯，搭配櫻花涼麵、抹茶涼麵、果香魚卵和日式炸野蔬一同上桌，更是一舉擄獲民眾的嚐鮮口感。

主廚並將濃郁醬汁襯托當季鮮食，展現自助餐現做料理的香酥鮮脆與豐富多樣性，清甜美味的海鮮最讓消費者念念不忘，日式風味的鮮蝦蒸蛋、照燒雞腿及香魚甘露煮等，更是指定品嚐的季節限定滋味。

餐後再來杯日式煎茶，搭配主廚手做、色彩繽紛的和(艸果)子、鹿子餅、羊羹、梅果凍及蜂蜜蛋糕等，讓人仿若置身日本關東，別有一番風味。

今天記者會現場也邀請光隆家商應用外語科日文組學生帶來精彩的太鼓、浴衣走秀和歌舞表演，會場洋溢一股濃濃的日本風，為日本美食節揭開序幕。1060302

(中央社)