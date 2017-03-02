長榮桂冠日本美食節 炙燒壽司彈牙美味
基隆長榮桂冠酒店今天起推出日本美食節，其中日式炙燒壽司吧，以各式海鮮捏製小巧握壽司，再用高壓火槍炙燒魚片，燒融的魚油更是入口即化，挑動民眾味蕾。
主廚特調的照燒醬、胡麻醬等拿手醬汁烹煮出精緻、新鮮的當季海鮮料理，將當季食材襯托得更加可口，還有現煮拉麵及現切排餐，至於備受好評的現煮鮮魚湯，搭配櫻花涼麵、抹茶涼麵、果香魚卵和日式炸野蔬一同上桌，更是一舉擄獲民眾的嚐鮮口感。
主廚並將濃郁醬汁襯托當季鮮食，展現自助餐現做料理的香酥鮮脆與豐富多樣性，清甜美味的海鮮最讓消費者念念不忘，日式風味的鮮蝦蒸蛋、照燒雞腿及香魚甘露煮等，更是指定品嚐的季節限定滋味。
餐後再來杯日式煎茶，搭配主廚手做、色彩繽紛的和(艸果)子、鹿子餅、羊羹、梅果凍及蜂蜜蛋糕等，讓人仿若置身日本關東，別有一番風味。
今天記者會現場也邀請光隆家商應用外語科日文組學生帶來精彩的太鼓、浴衣走秀和歌舞表演，會場洋溢一股濃濃的日本風，為日本美食節揭開序幕。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。