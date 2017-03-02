陳師孟自嘲老綠男 田秋堇：年齡是認證

監委被提名人陳師孟今天說，他是「老綠男」，今天拋頭露面，來求監委位置，是想要對台灣司法的清明，做點貢獻；監委被提名人田秋堇則說，「年齡就是我的認證」，禁得起考驗。

總統蔡英文稍早接見被提名人時指出，儘管有少數人提出「養老院」的說法，但她相信這種說法是沒有辦法說服社會，「各位的專業、過去豐富的歷練、和未來的努力，將會是最好的證明」。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線；審薦小組召集人、副總統陳建仁今天舉行記者會，正式介紹被提名人。

現年68歲的陳師孟提到，他是11位被提名人當中，年齡最大的，「我們這樣的老綠男，到今天還要拋頭露面，還要來求一個監委的位置，所為何來？就是想要對台灣司法的清明，能夠做一點貢獻」。

陳師孟說，若有朝一日，他覺得他這個任務沒有辦法達成，「我隨時會知所進退」。

田秋堇說，這次有人批評總統所提名的監委年紀大了，她想一想，沒有錯，很多事情好像是前不久才發生的事，林宅血案至今竟已將近40年，這40年來，她行過死蔭的幽谷、走過傷心地，歷練出可以理直氣和、堅持到底、奮戰不懈的個性，她會把這個性帶進監院，一步一腳印，向目標前進，「沒有錯，我想，年齡就是我的認證，年齡就是我禁得起考驗的歷練」。

田秋堇提到，她擔任11年的立委之前，是環保運動工作者，進入僑委會後，過去關心的議題，她基於行政倫理，都不能講話，所以許多朋友、民間團體不斷催促她回到過去戰場，她非常感謝總統今天給她這樣的機會，相信在監院，她可以就過去關心的議題，好好發揮。

趙永清提到，外界長久以來對監院有很多批評指教，也確實需要真正面對檢討，稍早他們與總統蔡英文見面時也談到這個問題，陳師孟並談到未來監院改革方向。

趙永清指出，未來若進入監院，面對外界的批評指教，民意的挑戰，必須真誠面對，若監院不進行改革、不透明化、不有所突破，面對人民這麼重大的挑戰，「可能真的要走入歷史了，我們可能都要有心理準備，做一個末代的監察委員」。

趙永清說，如何提振效能、面對社會的殷切期盼，做出好的成績，同時讓社會討論監察院未來到底何去何從，朝野若有共識的話，朝這個方向去改革，這是國人共同期待。

劉文雄提到，進到監院後，會摒除意識型態的牽絆，不會受意識型態指揮；會揪出行政司法害群之馬，但也會捍衛優秀正直的好官員。1060302

(中央社)