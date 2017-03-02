賞櫻花康復好給力 精神疾病去汙名

觀音山上的賞花秘境「希望花園」櫻花盛開，有如世外桃源，賞櫻不必人擠人，還可眺望淡水河口，俯瞰台北港，景色美不勝收，也讓精神病友康復之路更順場，充滿希望。

八里療養院的櫻花樹已經有20多年的歷史，是在民國80年種植，第一任院長陳快樂醫師，帶領團隊駢手胝足開始種植。多年來，歷任院長陸續種植，種類包括山櫻、八重櫻、富士櫻、昭和櫻、修善寺寒櫻有300棵。

療養院將這一片櫻花林命名為「希望花園」，3日將在院內生態園區舉辦賞櫻活動。

院長陳俊鶯今天表示，精神疾病的醫療照護，應全方位及多元化，除醫藥常規治療外，更需多元復健治療模式，幫助病友恢復、提升生活功能。

陳俊鶯說，前人打造一片櫻花美景，精神康復者正散發熾熱光芒，逐步迎向美麗的康復大道。療養院提倡的「康復之星」是指精神病人在接受涵蓋醫師、護理與職能治療、心理、社工專業的精神醫療照護外，更提供多元的職能復健及工作訓練。

「櫻花綻放、百花齊開」康復體驗活動，由八里療養院與台灣精神醫學會和中華民國康復之友聯盟合作，希望讓外界看見精神病友康復的無限希望，也增加接納度，不要任意將精神病人汙名、貼標籤。

台灣精神醫學會理事長賴德仁表示，對精神疾病的偏見來自於對疾病的不瞭解，及對病人沒有同理心，影響病人及家屬的就醫意願，延誤及時、適當藥物治療的時機，導致病情加重。

中華民國康復之友聯盟理事長李麗娟表示，盼社會各階層認識精神障礙者、關心、接納與支援，開創友善且和平的環境，還給精神障礙者有尊嚴的生活品質。1060302

(中央社)