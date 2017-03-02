港都盃田徑賽》家暴兒林家欣 在競走世界找到天堂

就讀高雄楠梓高中的林家欣，在港都盃田徑賽男子10000公尺競走賽獲得第三名。(張耀仁教練提供)

現年16歲就讀高雄楠梓高中的林家欣，小時候就因為被家暴而被安置在寄養家庭，原本看不到人生希望的他，卻靠著雙腳在競走世界找到了生命意義，而他的貴人就是後勁國中的競走教練張耀仁。

從小就被家暴的林家欣，在競走世界找到屬於自己的天堂。(張耀仁教練提供)

出生在台東的林家欣表示，出生時父親就不不知去向，從小遭受到繼父的家暴，縣政府將他安置在寄養家庭，曾被美籍華裔的一對夫妻領養，但當時因為頑皮搗蛋只待了1年就回到台灣，後來轉至高雄念書，國二自己跑到張教練面前希望能進入田徑隊，一開始練800與1500，可惜天分不夠，在教練的勸告下轉練競走，雖然剛開始的時候很枯燥，沒想到卻愈走愈有興趣，加上教練引進新的訓練方法，所以現在已愛上競走，期盼有遭一日能走出台灣、走進世界，為國爭光。

如果說林家欣是匹千里馬，那麼張耀仁就是伯樂了。張耀仁說，家欣雖然小時候非常坎坷，但他沒有放棄自己，反而保持著樂觀的心態來面對一切，對外也不忌諱談論到過往，這樣的小孩很得很難得，尤其是他能在與自己奮戰的競走世界中找到生存之道，小小年紀就有非凡的韌性，未來肯定能有一番作為。

林家欣在2日的港都盃田徑賽男子10000公尺競走賽忍著髖骨發炎的疼痛感走出46分53秒23的個人最佳成績獲得第三名，緊追在張家兄弟檔張洧綝與張洧睿之後，倘若沒有傷勢在身，有機會挑戰45分20秒的亞青少參賽門檻。

張耀仁表示，田徑協會訂的參賽門檻實在太高了，至今也只有張洧睿一個人達標，希望協會能下修標準，提供林家欣一個出國比賽的機會。

林家欣說，「感謝高雄市政府每個月給我11000元的補助金，我才能留在教練身邊練習，目前一個人在外租房子，一切都要靠自己，雖然過得很生活拮据，但心裡卻是很充實，我相信只要肯努力，就會有美好的收穫。」

(中時電子報)