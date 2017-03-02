大陸H7N9疫情升高 義大醫院實兵防疫演練
染H7N9台商病逝義大醫院，曾與台商接觸的醫護人員仍在隔離中，加上醫院周邊多達2、300個禽場，高市衛生局今(2)日選在義大針對獲報新型A型流感個案，進行實兵沙盤推演，也邀集各醫院感染科觀摩，發現模擬病人從篩檢到進入負壓病房隔離的過程，卻忽略陪同家屬的檢疫和防護，容易成為防疫漏洞。
全程參與的高屏區傳染病防治醫療網指揮官陳垚生指出，魔鬼藏在細節中，倘若病患檢體篩檢確診，家屬本身就是高度汙染源，掛號流程應採簡化措施，或行政補辦方式，以免另再產生污染新路徑。
長庚醫師李允吉說，除病人、家屬外，採集到的檢體也是高度汙染源，所以檢體送篩也輕忽不得。
義大醫師蔡易廷表示，在流感防疫的臨床上，最難抵禦的是根本不知病患染病，上月病逝台商即是，他從旗山醫院到榮總，再轉來義大醫院，期間病徵一直都不明顯，只服用克流感，但病情突然惡化，送到義大醫院已經插管，直到抽痰才驗出染H7N9。
陳垚生建議，醫師問診時，應詳細詢問病患接觸史，只要到中國大陸、接觸禽鳥，或者禽場工作者，都是高危險群，應該提高警覺，以免疫情擴大乃至於失控。
衛生局表示，H7N9尚未發現人傳人案例，但這型流感的病徵就是，剛開始沒有很明顯症狀，也不容易察覺，但病情會突然急轉直下，對生命造成威脅，呼籲民眾在流感疫情發燒期間，不生食禽鳥蛋製品，不購買來路不明的禽鳥，也盡量不要接觸、餵食候鳥。
(中時)
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