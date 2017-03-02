北高雄家扶 大專獎助金短缺500萬元

就讀大學的小惠，雖然有家扶中心資助學費，還是得打工賺錢貼補不足的部分。(郭韋綺攝)

開學繳註冊費、繳書錢，對正常家庭而言再普通不過，對弱勢家庭來說，卻是家長無比煩惱的來源，因學費沒著落，不知該怎麼跟孩子開口，北高雄家扶中心每年發出1300萬元獎助學金，超過500人受惠，近年募款不易，還短缺500萬元。

家住橋頭的小意，母親罹患類風溼性關節炎，原本家裡面的經濟支柱外公也在她高中過世，因為家裡面經濟困境，課後時間必須去打工，賺取自己的學費。

如今小意讀大學，假日及課餘仍得繼續打工，只能利用零碎的時間讀書，還好小意在成績方面表現優異，年年都拿家扶的大專獎助學金。

許多像小意這樣的孩子，需打工籌湊學費，因此家扶都協助申請獎學金，讓孩子少打工，多休息和看書。

家扶表示，為減輕大專同學經濟負擔，每人每學期會補助1至2萬元獎助學金；現今物價飛漲，學費、住宿費、書費都調漲1、2成，近年募款也不容易，獎助金缺口也愈來愈大。

(中時)