北高雄家扶 大專獎助金短缺500萬元
開學繳註冊費、繳書錢，對正常家庭而言再普通不過，對弱勢家庭來說，卻是家長無比煩惱的來源，因學費沒著落，不知該怎麼跟孩子開口，北高雄家扶中心每年發出1300萬元獎助學金，超過500人受惠，近年募款不易，還短缺500萬元。
家住橋頭的小意，母親罹患類風溼性關節炎，原本家裡面的經濟支柱外公也在她高中過世，因為家裡面經濟困境，課後時間必須去打工，賺取自己的學費。
如今小意讀大學，假日及課餘仍得繼續打工，只能利用零碎的時間讀書，還好小意在成績方面表現優異，年年都拿家扶的大專獎助學金。
許多像小意這樣的孩子，需打工籌湊學費，因此家扶都協助申請獎學金，讓孩子少打工，多休息和看書。
家扶表示，為減輕大專同學經濟負擔，每人每學期會補助1至2萬元獎助學金；現今物價飛漲，學費、住宿費、書費都調漲1、2成，近年募款也不容易，獎助金缺口也愈來愈大。
(中時)
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