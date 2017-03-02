新竹市農會第9屆會員大會改選理監事和平完成
新竹市農會2日辦理第9屆第1次會員代表大會，從14位理事候選人中，選出理事11位，其餘為候補理事，監事則有5位候選人，選出3位監事、候補監事1位，由於參選理、監事人數較往年多，選情也較往常緊張，但過程仍和平進行。
這次理事候選人計有14位，應選出理事名額計11位，其中參與理事競選的林錫基及劉進士，票數相同得票29票，同列11名，為審慎起見，經重複驗票確認2人同票數後，依據農會選舉罷免辦法第29條規定，由候選人以抽籤方式，決定當選理事及候補理事。
由於劉進士未在場，經唱名3次後，由市府指導員楊淑滿代為抽籤，經第一輪抽籤先抽序位，由錫基抽中1號，楊淑滿代為抽籤中2號，第二輪抽籤先由林錫基抽當選或不當選票，依序抽籤後，2人同時亮票，結果由林錫基抽中當選票，劉進士列為候補理事第1位。
理事當選人：陳全桂、饒圳榮、鍾填逢、楊文德、蕭文和、傅正一、李永禎、王文福、彭喜燥、林金銘、林鍚基，候補理事依序為劉進士、王炳南、陳秋福。
監事當選人：陳學立、蔡清郎、楊建榮，候補監事黃郁淳。
新竹市農會第9屆理、監事會第1次會議，預定3月13日召開，將依農會改選進度，由理事互推理事長，監事互推常務監事，並由理事會遴聘總幹事。
(中時)
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