沛納海157年首位代言人 霍建華好風光
擁有157年的腕表品牌沛納海PANERAI向來都讓腕表來印證品牌與自我價值，但就在今日，品牌歷史上首位代言人現身，這人不是歐美好萊塢面孔，而是男星霍建華，風光程度可見一斑。
其實沛納海這梗早就從上周開始鋪陳，不僅在網路社群網站公布代言人影片，還故弄玄虛只見其背影、手腕，就是不見霍建華正臉，在在都是為了今日，霍建華雀屏中選的原因除他本身也是沛迷外，總裁Angelo Bonati 表示，霍建華是位出色演員，個人格鮮明出眾與品牌腕表獨特調性相符，因此邀請他來擔任大中華區代言人，霍建華自己則說，沛納海對他而言是個經典、雋永且歷史與品牌個性緊密相連的品牌，這堅持的信念與他不謀而合。
而霍建華代言沛納海，其好友胡歌也是同集團旗下伯爵PIAGET品牌大使，哥倆好不僅戲劇上擦出火花，就連挑代言也要挑同集團，可說是默契十足。
(中時)
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