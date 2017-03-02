民進黨推新政治美學 特調香水吸睛

民主進步黨今天舉行「新世代。政治美學」起跑記者會，會中介紹了黨內的新生代和代表台灣人與土地關係的「民進黨特調」香水，希望用新的政治美學，展現民進黨不一樣的風味。

民進黨祕書長洪耀福今天率領民進黨內新生代的黨務主管舉行「新世代。政治美學」起跑記者會，介紹黨內新一代的主管包括客家事務部主任鄭朝方、民主學院主任吳沛憶、客家事務部專員羅景賢，並宣布媒創中心主任由楊緬因接任。

洪耀福表示，民進黨多元的世代是非常豐富的，現階段對民進黨來講，最重要的任務是能夠讓民進黨的年輕世代站起來，也就是培養年輕世代，這是他最大的任務。

鄭朝方表示，一個黨跟一個人都會有自己的個性，民進黨今年30歲，是而立之年，他覺得民進黨的個性是穩健、理性、具行動力，而且更重要的是優雅了，「民進黨是一個壯年，有著花甲的成熟卻保有年輕的心」。

鄭朝方是經過國際大賽認證的調香師，他今天也特別帶來了叫做「民進黨特調的香水」，他說，民進黨特調就是台灣人與土地的進行曲，因此前味以五大族群融合為發想，包括稻米氣味、金桔、青竹、馬告和檸檬香茅。

鄭朝方說，中味則以三個重要時刻訴說台灣民主進行曲的概念，包括代表美麗島事件的玉蘭花和野菊、代表野百合學運的百合以及梔子花；後味則有著這片土地的氣味，包含高山檜木、海洋、青茶、山林、海洋與豐饒物產；他說，民進黨特調說明著族群融合、民主記憶與深愛台灣的氣味故事。

新任的媒創中心主任楊緬因表示，他所認識的民進黨以及媒體創意中心，一直都是樂於嘗試新事物的，但一個政黨的角色，相對於一般追求創新的民間企業，還有一份倫理的責任，他會把這份責任定義為：透過政治議程的推動，讓人民擁有不一樣的、參與政治的美感體驗。

吳沛憶表示，新政治美學最重要的目標，就是希望把政治變成一件讓人喜歡，感覺到舒服的一件事情，做為政黨有責任把政治討論的門檻大幅降低，讓所有人都可以得到充分的資訊，讓大家感到舒服能夠一起參與討論。1060302

(中央社)